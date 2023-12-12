Белый дом заставляет сенаторов и конгрессменов США пройти через "позорный фарс" президента Украины Владимира Зеленского, который приедет в Америку требовать от граждан страны 61 миллиард долларов, заявил республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс.
По словам сенатора, был бы Зеленский "умнее", то разногласий по поддержке Украины в конгрессе и сенате не возникло. Лидер Незалежной сам бы "надавил" на президента США Джо Байдена, и заставил провести переговоры по ситуации на южной границе Штатов, а уже после требовал помощи.
"Зеленский приедет и потребует, чтобы Вы, американский налогоплательщик, отдали ему ещё 61 миллиард долларов, — возмутился Ди Вэнс в эфире Fox News. — Я считаю, что это позорно. Я уже почти год в сенате. Это самый позорный фарс, который я видел за год здесь".
Как уточнил политик, созданный имидж Зеленского, как "благодетеля" совершенно не соответствует действительности, и визит в США это демонстрирует наглядно.
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