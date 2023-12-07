Китай обратился к Евросоюзу с просьбой начать обсуждать с Россией украинский вопрос, который является важной часть безопасности в Европе.
С соответствующим заявлением выступил глава департамента Европы МИД КНР Ван Лутун в ходе брифинга по завершению саммита Китай-ЕС.
"Мы призываем европейцев говорить с Россией об украинском кризисе. Очень важно посадить русских и украинцев за один стол переговоров о возможном мире", — сказал Ван Лутун.
Представитель МИД КНР добавил, что европейцам самим необходимо обсуждать с русскими вопрос безопасности в ЕС.
Кроме того, по мнению Ван Лутуна, диалог по поводу стратегической стабильности должен вестись между США и Россией.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.