В Китае обратились к Евросоюзу с призывом наладить диалог с Россией насчёт Украины

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Китай обратился к Евросоюзу с просьбой начать обсуждать с Россией украинский вопрос, который является важной часть безопасности в Европе.

Фото: CreativeCommons by motiqua is licensed under CC BY 2.0.

С соответствующим заявлением выступил глава департамента Европы МИД КНР Ван Лутун в ходе брифинга по завершению саммита Китай-ЕС.

"Мы призываем европейцев говорить с Россией об украинском кризисе. Очень важно посадить русских и украинцев за один стол переговоров о возможном мире", — сказал Ван Лутун.

Представитель МИД КНР добавил, что европейцам самим необходимо обсуждать с русскими вопрос безопасности в ЕС.

Кроме того, по мнению Ван Лутуна, диалог по поводу стратегической стабильности должен вестись между США и Россией.