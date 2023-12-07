Карлсон: США никогда не признаются, что поддержка Украины обернулась трагедией

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Американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация президента США Джо Байдена врала, когда допускала поражение России. По его словам, РФ, напротив, способна победить не только Украину, но и США.

Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0

"Изначально нам говорили, что поддержка позволит ВСУ победить Россию и предотвратит вторжение последней в остальные страны Европы — или что-то в этом роде. Прошло почти два года, и оказалось, что все это неправда. Украина не побьёт Россию", — подчеркнул обозреватель в соцсети X (ранее Twitter*).

По мнению Такера, теперь же администрация Белого дома уже никогда не признает, что военная помощь Украине обернулась трагедией.

Напомним, что ещё осенью Белый дом запросил у Конгресса около 106 миллиардов долларов для выделения военной помощи Украине и Израилю. Однако однозначной поддержки пока получено не было.

*В Росси доступ к ресурсу Twitter ограничен на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года