Американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация президента США Джо Байдена врала, когда допускала поражение России. По его словам, РФ, напротив, способна победить не только Украину, но и США.
"Изначально нам говорили, что поддержка позволит ВСУ победить Россию и предотвратит вторжение последней в остальные страны Европы — или что-то в этом роде. Прошло почти два года, и оказалось, что все это неправда. Украина не побьёт Россию", — подчеркнул обозреватель в соцсети X (ранее Twitter*).
По мнению Такера, теперь же администрация Белого дома уже никогда не признает, что военная помощь Украине обернулась трагедией.
Напомним, что ещё осенью Белый дом запросил у Конгресса около 106 миллиардов долларов для выделения военной помощи Украине и Израилю. Однако однозначной поддержки пока получено не было.
*В Росси доступ к ресурсу Twitter ограничен на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.