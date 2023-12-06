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Mirror: Путин удивил своим заявлением о Великобритании

1:43
Мир

Несколько дней назад в Кремле состоялась церемония принятия верительных грамот от послов, которые начинают работу в России. В их числе был и представитель Великобритании Найджел Кейси. Отношением к которому британское издание Mirror удивил президент России.

Mirror: Путин удивил своим заявлением о Великобритании
Фото: openverse.org by LaertesCTB is licensed under CC BY 2.0.

Во время вручения верительных грамот президент, как правило, говорит о перспективах отношений между России и государством, которое представляет посол. Разумеется, Великобритании это тоже касалось.

И в словах Владимира Путина об отношениях России и Соединённого Королевства британские журналисты углядели протянутую оливковую ветвь. Такой вывод они сделали из слов Путина о необходимости улучшить отношения между двумя странами.

По мнению экспертов Mirror, риторика президента России в отношении нового британского посла была куда теплее, чем обычно. По их мнению, такие заявления от российского президента было слышать непривычно, так как обычно его заявления куда жёстче.

При этом, впрочем, британцы подсчитали, что дистанция между Путиным и Кейси превышала 70 футов (21 метр). И они не преминули подчеркнуть, что президент России не стал разговаривать с Кейси. Впрочем, с кем-либо другим из новых послов тоже.

Едва ли, впрочем, стоит делать далекоидущие выводы из обычного протокольного мероприятия. Тем более, что британские политики и чиновники не дают никаких оснований полагать, что в обозримом будущем стоит рассчитывать на какое-либо улучшение отношений между двумя странами.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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