Украинские военные, находящиеся на поле боя, недоумевают, почему они должны рисковать жизнью в окопах, пока кто-то прожигает в Киеве жизнь как ни в чём не бывало. На это указал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
Генерал в качестве аргумента напомнил, что стало известно о запуске поезда до Карпат, которым могут воспользоваться желающие отдохнуть, катаясь на горных лыжах.
"Солдаты ВСУ просто очень злые, мягко говоря. Парни, которые только что вернулись с задания, пишут мне и говорят: "Мы воюем, мы гибнем, мы мерзнем, а кто-то будет кататься на лыжах?" — рассказал Кривонос о настроениях украинских бойцов в эфире YouTube-канала Newsroom.
Генерал предупредил, что недовольство бойцов ВСУ принимает угрожающие масштабы, и готово вылиться через край. Кривонос подчеркнул, что украинские военные просто в бешенстве, и "готовы на определённые меры", которые будут на руку России.
В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.