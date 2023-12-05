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Генерал ВСУ Кривонос рассказал о злости бойцов ВСУ: "Кто-то будет кататься на лыжах?"

1:03
Мир

Украинские военные, находящиеся на поле боя, недоумевают, почему они должны рисковать жизнью в окопах, пока кто-то прожигает в Киеве жизнь как ни в чём не бывало. На это указал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

Генерал ВСУ Кривонос рассказал о злости бойцов ВСУ: "Кто-то будет кататься на лыжах?"
Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Генерал в качестве аргумента напомнил, что стало известно о запуске поезда до Карпат, которым могут воспользоваться желающие отдохнуть, катаясь на горных лыжах.

"Солдаты ВСУ просто очень злые, мягко говоря. Парни, которые только что вернулись с задания, пишут мне и говорят: "Мы воюем, мы гибнем, мы мерзнем, а кто-то будет кататься на лыжах?" — рассказал Кривонос о настроениях украинских бойцов в эфире YouTube-канала Newsroom.

Генерал предупредил, что недовольство бойцов ВСУ принимает угрожающие масштабы, и готово вылиться через край. Кривонос подчеркнул, что украинские военные просто в бешенстве, и "готовы на определённые меры", которые будут на руку России.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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