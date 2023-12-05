Минобороны Украины: Бельгия передаст ВСУ истребители F-16 в 2025 году

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В Минобороны Украины назвали сроки передачи Бельгией украинской армии истребителей F-16. Уточняется, что страна пообещала передать Вооружённым силам Украины данные боевые машины в 2025 году.

Фото: w-dog.ru

Об этих намерениях в своём Telegram-канале сообщила глава Минобороны Бельгии Людивин Дедондер в ходе встречи со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым. Во время заседания стороны обсудили поставки самолётов, а также подготовку украинских пилотов.

Как подчеркнул в ходе встречи Умеров, в настоящее время следует начать проводить процесс налаживания цепочек поставок боеприпасов, запчастей, а также всего необходимого для F-16 технического оборудования.

Известно, что суммарно объём военной помощи Украине от Королевства Бельгии превысил 320 миллионов евро.