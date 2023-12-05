Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Politico: Макрон пригласил Орбана в Париж для обсуждения членства Украины в ЕС
Пульмонолог: сигареты по-прежнему остаются самым опасным способом курения
Дело о пытках в Саратовской тюремной больнице передано в суд
Ослепительный цвет глаз кошек может происходить от одного необычного предка
Положите лавровый лист с банку с крупой
Экономист Остапкович рассказал, стоит ли россиянам вкладываться в золото
Археологи нашли доисторическое кладбище в Северной Европе
Арестович* предрёк завершение конфликта на Украине переговорами Запада и РФ
Песков: Россия готова к переговорам с Украиной

Минобороны Украины: Бельгия передаст ВСУ истребители F-16 в 2025 году

0:55
Мир

В Минобороны Украины назвали сроки передачи Бельгией украинской армии истребителей F-16. Уточняется, что страна пообещала передать Вооружённым силам Украины данные боевые машины в 2025 году.

Минобороны Украины: Бельгия передаст ВСУ истребители F-16 в 2025 году
Фото: w-dog.ru

Об этих намерениях в своём Telegram-канале сообщила глава Минобороны Бельгии Людивин Дедондер в ходе встречи со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым. Во время заседания стороны обсудили поставки самолётов, а также подготовку украинских пилотов.

Как подчеркнул в ходе встречи Умеров, в настоящее время следует начать проводить процесс налаживания цепочек поставок боеприпасов, запчастей, а также всего необходимого для F-16 технического оборудования.

Известно, что суммарно объём военной помощи Украине от Королевства Бельгии превысил 320 миллионов евро.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Гитарист Пугачёвой рассказал о банковских счетах певицы за границей

В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.

Гитарист Пугачёвой рассказал о банковских счетах певицы за границей
Спецслужбы США готовят побег Зеленского во Флориду
Побег Зеленского: спецслужбы США перевезут президента во Флориду
Под Авдеевкой против ВСУ стали воевать легендарные непальские гуркхи
Изъяли нож: шесть человек по делу об убийстве школьника арестовали в Иркутске
Вашингтон встревожен недостаточным вниманием Приштины к борьбе с терроризмом Михаил Плисюк Пять мер улучшат демографию в современной РФ: от развития медицины до бесплатных секций Алексей Гончаров У Зеленского осталась неделя, чтобы убедить конгресс США дать денег Любовь Степушова
Пугачёва почувствовала себя плохо на Кипре
Гитарист Пугачёвой подтвердил слова певицы об ужасах Чернобыля
Алле Пугачёвой предложили покаяться и поклониться народу
Алле Пугачёвой предложили покаяться и поклониться народу
Последние материалы
Археологи нашли доисторическое кладбище в Северной Европе
Арестович* предрёк завершение конфликта на Украине переговорами Запада и РФ
Песков: Россия готова к переговорам с Украиной
Ковалёв предсказал новые миллиардные взыскания с Блиновской
Юрист рассказала, уменьшится ли зарплата из-за новогодних выходных
Психолог Шувалова объяснила, как убедить родителей разрешить стать киберспортсменом
Нумеролог рассказала, какие суммы опасно давать в долг
Полковник Алехин: в Харьков прибыли подростки для прорыва ВСУ в Белгороде
Леонков: РСЗО обеспечат быстроту действий морской пехоты
Nutrients: учёные выяснили, что морковный сок защищает от рака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников