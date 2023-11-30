Bloomberg: Зеленский боится социальных последствий из-за закона о призыве

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Обозреватели агентства Bloomberg выяснили, почему украинский лидер Владимир Зеленский не подписал закон о расширении призыва с 27 до 35 лет. Отмечается, что дело в опасениях украинского президента насчёт того, что могут возникнуть негативные социальные последствия.

Фото: "Ukraine's President Volodymyr Zelensky visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists in Donbass region, Ukraine, on April 9, 2021." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

"Офис президента опасается, что принятие этого закона может привести к эскалации напряжённости. Это также может усилить настроения "мир любой ценой", — рассказал глава киевского исследовательского института Penta Владимир Фесенко.

Он обратил внимание, что данная тенденция пока не популярная, однако она уже наметилась, так что может усилиться в ближайшем будущем. Кроме того, Зеленский хочет видеть чёткий план распределения новобранцев и организации ротации для тех, кто был на поле боя в течение 21 месяца.

При этом прежде депутат Верховной Рады Роман Костенко заявлял о том, что закон о расширении призыва Вооружённых сил Украины уже должен был вступить в силу, так как члены парламента его полностью поддержали.