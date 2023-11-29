Республиканец Джордан: падение ёлки в Вашингтоне стало итогом президентства Байдена

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В Вашингтоне упала главная рождественская ёлка. Это событие олицетворяет президентский срок Джо Байдена, заявили в юридическом комитете палаты представителей США, который возглавляет республиканец Джим Джордан.

Фото: openverse.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Как отметили сотрудники комитета, падение ёлки помогло подвести итоги провальной политики главы Белого дома.

"Национальная рождественская ёлка падает, прекрасно подводя итоги президентства Джо Байдена", — подчёркивается в аккаунте комитета в соцсети X (бывшая Twitter*).

Главная ёлка Вашингтона упала из-за сильного ветра. На четверг, 1 декабря, была запланирована церемония зажжения огней. Мероприятие собирался посетить американский лидер.

Ранее бывший врач Байдена Ронни Джексон сообщил, что президент США "деградировал" и представляет угрозу для государства.

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