В Вашингтоне упала главная рождественская ёлка. Это событие олицетворяет президентский срок Джо Байдена, заявили в юридическом комитете палаты представителей США, который возглавляет республиканец Джим Джордан.
Как отметили сотрудники комитета, падение ёлки помогло подвести итоги провальной политики главы Белого дома.
"Национальная рождественская ёлка падает, прекрасно подводя итоги президентства Джо Байдена", — подчёркивается в аккаунте комитета в соцсети X (бывшая Twitter*).
Главная ёлка Вашингтона упала из-за сильного ветра. На четверг, 1 декабря, была запланирована церемония зажжения огней. Мероприятие собирался посетить американский лидер.
Ранее бывший врач Байдена Ронни Джексон сообщил, что президент США "деградировал" и представляет угрозу для государства.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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