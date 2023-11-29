Сенатор Пушков счёл невменяемостью слова об успехах ВСУ на линии соприкосновения

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Российский сенатор Алексей Пушков оценил заявление МИД Венгрии о том, что во время заседания Совета министров иностранных дел Североатлантического альянса многие дипломаты признали, что Киев не достиг ожидаемых результатов в ходе наступательной операции.

Фото: openverse.org by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Один из приглашённых на заседание дипломатов попытался сказать, что украинские войска всё равно победят. Как утверждает глава МИД Венгрии Петер Сийярто, это выступление было "изолировано".

Комментируя данную ситуацию, Пушков подчеркнул: венгерский министр проявил тактичность, отказавшись раскрывать личность единственного дипломата, который заявлял об успешном контрнаступлении ВСУ.

"Это тот случай, когда назвать фамилию было бы как выписать свидетельство о невменяемости", — отметил сенатор в Telegram.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что страны НАТО разработали для Украины примитивный план наступательной операции.