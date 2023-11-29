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Сенатор Пушков счёл невменяемостью слова об успехах ВСУ на линии соприкосновения

1:03
Мир

Российский сенатор Алексей Пушков оценил заявление МИД Венгрии о том, что во время заседания Совета министров иностранных дел Североатлантического альянса многие дипломаты признали, что Киев не достиг ожидаемых результатов в ходе наступательной операции.

Сенатор Пушков счёл невменяемостью слова об успехах ВСУ на линии соприкосновения
Фото: openverse.org by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Один из приглашённых на заседание дипломатов попытался сказать, что украинские войска всё равно победят. Как утверждает глава МИД Венгрии Петер Сийярто, это выступление было "изолировано".

Комментируя данную ситуацию, Пушков подчеркнул: венгерский министр проявил тактичность, отказавшись раскрывать личность единственного дипломата, который заявлял об успешном контрнаступлении ВСУ.

"Это тот случай, когда назвать фамилию было бы как выписать свидетельство о невменяемости", — отметил сенатор в Telegram.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что страны НАТО разработали для Украины примитивный план наступательной операции.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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