Российский сенатор Алексей Пушков оценил заявление МИД Венгрии о том, что во время заседания Совета министров иностранных дел Североатлантического альянса многие дипломаты признали, что Киев не достиг ожидаемых результатов в ходе наступательной операции.

Фото: openverse.org by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.