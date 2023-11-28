Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал не останавливать поддержку Киева, несмотря на экономические трудности в ФРГ.
По его словам, украинской армии нужна дальнейшая помощь. Как пояснил канцлер, Германия обеспечит необходимые поставки.
"Мы будем продолжать эту поддержку столько, сколько потребуется", — уточнил Шольц во время выступления в бундестаге, посвящённого проблемам с госбюджетом.
Он заявил об "экзистенциальном значении" этой помощи для граждан Украины и европейцев.
Канцлер также подчеркнул: большое количество украинцев сейчас находятся в ФРГ. Это "огромная нагрузка", однако Германия, несмотря на все сложности, приняла верное решение, считает Шольц.
Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что кризис на территории ФРГ спровоцирует окончательное поражение Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Российские ракеты ударили по стратегическому заводу в Киеве, где производят беспилотники для украинской армии.