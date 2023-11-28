Канцлер ФРГ Шольц пообещал поддерживать Украину, несмотря на проблемы с бюджетом

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Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал не останавливать поддержку Киева, несмотря на экономические трудности в ФРГ.

Фото: DPA/ Kay Nietfeld

По его словам, украинской армии нужна дальнейшая помощь. Как пояснил канцлер, Германия обеспечит необходимые поставки.

"Мы будем продолжать эту поддержку столько, сколько потребуется", — уточнил Шольц во время выступления в бундестаге, посвящённого проблемам с госбюджетом.

Он заявил об "экзистенциальном значении" этой помощи для граждан Украины и европейцев.

Канцлер также подчеркнул: большое количество украинцев сейчас находятся в ФРГ. Это "огромная нагрузка", однако Германия, несмотря на все сложности, приняла верное решение, считает Шольц.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что кризис на территории ФРГ спровоцирует окончательное поражение Вооружённых сил Украины (ВСУ).