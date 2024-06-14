Уникальная распродажа! Автомобили по ценам от 224 тысяч рублей в Башкирии

В Башкирии в июле пройдет аукцион автомобилей должников

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В июле текущего года в Башкирии состоится аукцион, на котором будут распроданы автомобили, принадлежащие должникам.

Фото: The Blue Diamond Gallery is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported

В числе лотов: Skoda Octavia 2008 года за 224,4 тыс. рублей, Volkswagen Jetta 2011 года за 412,3 тыс. рублей, Infiniti FX35 2003 года за 714 тыс. рублей, "Лада Нива" 2021 года за 833 тыс. рублей, "УАЗ Патриот" 2017 года за 810 тыс. рублей, Kia Rio 2016 года за 958,6 тыс. рублей, Toyota Avensis 2007 года за 580 тыс. рублей, BMW X6 2016 года за 5,16 млн рублей, и многие другие.

Начальные цены варьируются от 224,4 тыс. рублей до 5,16 млн рублей, предоставляя покупателям возможность приобрести автомобили по выгодным ценам.