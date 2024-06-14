Риелторы нашли самую большую съёмную квартиру в Москве: её площадь — 700 квадратных метров

Самая большая съёмная квартира в Москве сдаётся за 2,5 миллиона рублей в месяц

0:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Агентство Trust Realty нашло самые большие квартиры в Москве, которые можно снять в мае. Результаты этих изысканий обнародовал "Мир квартир".

Фото: flickr.com by Брусника is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Топ-3 самого просторного арендного жилья в столице

Пожить в 700-метровых хоромах на Пречистенке в Хамовниках можно за 2,5 миллиона рублей в месяц. В Щукине за 700 тысяч рублей сдают квартиру площадью 580 "квадратов". Аренда квартиры в Покровском-Стрешневе площадью 550 квадратных метров обойдётся в 1,5 миллиона рублей в месяц.

Ранее "Яндекс Аренда" составила рейтинг районов Москвы с самым доступным съёмным жильём.