Риелторы нашли самую большую съёмную квартиру в Москве: её площадь — 700 квадратных метров
Самая большая съёмная квартира в Москве сдаётся за 2,5 миллиона рублей в месяц
0:46
Агентство Trust Realty нашло самые большие квартиры в Москве, которые можно снять в мае. Результаты этих изысканий обнародовал "Мир квартир".
Фото: flickr.com by Брусника is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.
Топ-3 самого просторного арендного жилья в столице
- Пожить в 700-метровых хоромах на Пречистенке в Хамовниках можно за 2,5 миллиона рублей в месяц.
- В Щукине за 700 тысяч рублей сдают квартиру площадью 580 "квадратов".
- Аренда квартиры в Покровском-Стрешневе площадью 550 квадратных метров обойдётся в 1,5 миллиона рублей в месяц.
Ранее "Яндекс Аренда" составила рейтинг районов Москвы с самым доступным съёмным жильём.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру