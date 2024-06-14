Как выбрать идеальную однокомнатную квартиру: советы и рекомендации

Эксперт дал советы по выбору однокомнатной квартиры

2:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При выборе однокомнатной квартиры россияне обычно предпочитают объекты площадью 45-50 квадратных метров. О том, на что стоит обратить внимание при покупке такой недвижимости, рассказал генеральный директор управляющей компании "Аркажская слобода" Илья Ивойлов в интервью "Новгородским ведомостям".

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Эксперт отметил, что еще два-три года назад большинство граждан выбирали квартиры площадью 30-40 квадратных метров или даже меньше, рассматривая их как временное жилье. Сегодня покупатели однокомнатных квартир планируют жить в них дольше, поэтому выбирают более просторные варианты. Большая площадь остается удобной даже с ростом ребенка.

"Когда ребенок подрастает, маленькая квартира становится тесной для семьи. На площади 45-50 квадратных метров всегда можно выделить ребенку отдельное пространство, например, детскую комнату. Большая кухня в такой квартире представляет собой не просто помещение с плитой, столом и парой табуретов, а полноценное, светлое пространство, фактически ещё одну комнату — кухню-гостиную", — пояснил Ивойлов.

Новая квартира потребует затрат на ремонт, сантехнику и мебель, но просторная однокомнатная квартира позволяет отложить необходимость повторных крупных покупок на несколько лет. "При удачной планировке в однокомнатной квартире площадью 50 метров семья из трех человек может жить вполне комфортно", — уверен Ивойлов.

Также важно учитывать район, в котором находится квартира, близость к центру и развитость инфраструктуры, а также этажность дома. Более безопасно жить в доме с закрытым двором, а предпочтение стоит отдавать малоэтажным комплексам близко к центру города. Идеальным вариантом станет жилье в экологически чистом районе с местами для прогулок, множеством магазинов, образовательными учреждениями и удобной парковкой. Основная целевая аудитория однокомнатного жилья — молодежь и приезжие. Такие квартиры популярны среди молодоженов и пенсионеров и являются выгодными для инвестиций, добавляет Ивойлов.