Родион Газманов раскритиковал новые "Звёздные войны": они убили часть моего детства

Родиону Газманову не понравились новые "Звёздные войны": франшиза закончилась

Сын певца Олега Газманова Родион Газманов объяснил, чем ему не понравился новый фильм "Звёздные войны".

Фото: https://www.instagram.com/rodder13 by Инсатграм Родиона Газманова is licensed under public doman

Родион Газманов рассказал, что выпущенный "Диснеем" фильм "Звёздные войны" пришёлся ему не по душе.

Он раскритиковал картину за пропаганду однополых браков, отсутствие белых джедаев и использование нейтральных местоимений.

"******, дорогие товарищи. Для меня франшиза закончилась, когда на экране пошли финальные титры фильма "Изгой-один" (Rogue One). Всё остальное — попытки выдоить ведро молока со сдохшей коровы", — написал исполнитель хита "Люси" в "Инстаграме"*.

Родион признался, что ему очень грустно от просмотра картины.

"Вместе со "Звездными войнами" они убили часть моего детства", — заявил артист.

Ранее актрису Марию Шукшину возмутил прокат в России фильма "Асфальтовые джунгли".

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