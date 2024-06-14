Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ущерб от майских заморозков не убедил садоводов страховать урожай
Почему туристы все чаще выбирают апартаменты вместо отелей в России
Мёд и молоко: почему стоит начать использовать эту косметику прямо сейчас
В кулуарах шепчутся, что Зеленские постоянно ругаются
Правда ли, что собак мелких пород можно выгуливать не каждый день
Американские блицкриги против Huawei
Правила размещения хвойных растений рядом с домом
В Башкирии в июле пройдет аукцион автомобилей должников
"Чандра" выявила 57 звёзд с потенциально обитаемыми планетами
Родион Газманов раскритиковал новые "Звёздные войны": они убили часть моего детства

Родиону Газманову не понравились новые "Звёздные войны": франшиза закончилась

Шоу-бизнес

Сын певца Олега Газманова Родион Газманов объяснил, чем ему не понравился новый фильм "Звёздные войны".

Родиону Газманову не понравились новые "Звёздные войны": франшиза закончилась
Фото: https://www.instagram.com/rodder13 by Инсатграм Родиона Газманова is licensed under public doman

Родион Газманов рассказал, что выпущенный "Диснеем" фильм "Звёздные войны" пришёлся ему не по душе.

Он раскритиковал картину за пропаганду однополых браков, отсутствие белых джедаев и использование нейтральных местоимений.

"******, дорогие товарищи. Для меня франшиза закончилась, когда на экране пошли финальные титры фильма "Изгой-один" (Rogue One). Всё остальное — попытки выдоить ведро молока со сдохшей коровы", — написал исполнитель хита "Люси" в "Инстаграме"*.

Родион признался, что ему очень грустно от просмотра картины.

"Вместе со "Звездными войнами" они убили часть моего детства", — заявил артист.

Ранее актрису Марию Шукшину возмутил прокат в России фильма "Асфальтовые джунгли".

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра: им оказался не Петров

Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра.

Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра
Крылатые ракеты Х-101 с кассетной боевой частью обнулят авиацию Украины
Авиация НАТО — всё? Названы цели на Украине для крылатых ракет Х-101 с кассетной боевой частью
Две известные российские водочные марки завоевали популярность на мировом рынке
Правила полива: как вырастить крупную, сочную клубнику
Бухара — любимица туристов со времён Российской империи Сергей Лебедев Как не попадаться на неприятельскую пропаганду по поводу СВО Андрей Николаев Для снятия риска ядерной войны СВО нужно закончить в сжатые сроки Виктор Пахомов
"Сама выкопала себе яму": Яна Поплавская обвинила Лию Ахеджакову в потере популярности
Как избавиться от голубей на балконе: рассказывают эксперты
Самые ласковые: какие породы кошек обладают уникальным характером
Самые ласковые: какие породы кошек обладают уникальным характером
Последние материалы
Родиону Газманову не понравились новые "Звёздные войны": франшиза закончилась
Правда ли, что собак мелких пород можно выгуливать не каждый день
Американские блицкриги против Huawei
Правила размещения хвойных растений рядом с домом
В Башкирии в июле пройдет аукцион автомобилей должников
"Чандра" выявила 57 звёзд с потенциально обитаемыми планетами
Американцы высоко ценят талант Балабанова и сравнивают его с Тарантино
Самая большая съёмная квартира в Москве сдаётся за 2,5 миллиона рублей в месяц
Эксперт дал советы по выбору однокомнатной квартиры
Пассажиры автобуса в Пермском крае получат страховые выплаты после ДТП
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников