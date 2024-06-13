Правила полива: как вырастить крупную, сочную клубнику

Клубника – одна из самых популярных и любимых ягод садоводов. Но чтобы получить крупные, сочные плоды, нужно правильно организовать полив этой культуры. Несоблюдение необходимых правил может привести к мелким, невкусным ягодам.
Клубника требовательна к влаге, особенно в период интенсивного роста и цветения. Недостаток воды в почве не даёт ей сформировать крупные, сочные ягоды. Но и переувлажнение также нежелательно – оно провоцирует развитие болезней и гниение корневой системы.
Поэтому важно строго придерживаться оптимального режима полива клубники. Он зависит от фазы развития растений, погодных условий и типа почвы.
Соблюдая эти простые правила, вы обеспечите клубнике оптимальный водный режим и получите богатый урожай крупных, сочных ягод. Пренебрежение поливом – главная причина мелких, невкусных плодов. Так что регулярно проверяйте состояние почвы и не жалейте времени на полив этой ценной культуры.
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