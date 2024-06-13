Правила полива: как вырастить крупную, сочную клубнику

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Как избежать мелких ягод клубники

2:14
Садоводство » Советы

Клубника – одна из самых популярных и любимых ягод садоводов. Но чтобы получить крупные, сочные плоды, нужно правильно организовать полив этой культуры. Несоблюдение необходимых правил может привести к мелким, невкусным ягодам.

Как избежать мелких ягод клубники
Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Важность правильного полива

Клубника требовательна к влаге, особенно в период интенсивного роста и цветения. Недостаток воды в почве не даёт ей сформировать крупные, сочные ягоды. Но и переувлажнение также нежелательно – оно провоцирует развитие болезней и гниение корневой системы.

Поэтому важно строго придерживаться оптимального режима полива клубники. Он зависит от фазы развития растений, погодных условий и типа почвы.

Как правильно поливать клубнику

  1. Регулярность и своевременность. Клубника должна получать воду регулярно, не допуская пересыхания. Полив проводите 1-2 раза в неделю, особенно в периоды цветения и плодоношения.
  2. Обильный, но дозированный полив. Одноразовый обильный полив эффективнее частых, но скудных. Для взрослого растения требуется 5-10 литров воды за раз. Следите, чтобы почва промокла на глубину 10-15 см.
  3. Идеальное время суток. Лучше всего поливать клубнику в утренние или вечерние часы. Так вода успевает впитаться в грунт, не испаряясь при палящем солнце.
  4. Только тёплой водой. Холодная вода из-под крана может навредить растениям, особенно в жаркую погоду. Используйте отстоянную, комнатной температуры воду.
  5. Защита от застоя. После обильных поливов следите, чтобы на грядках не образовывалось луж. Это может привести к загниванию корней и развитию болезней.

Соблюдая эти простые правила, вы обеспечите клубнике оптимальный водный режим и получите богатый урожай крупных, сочных ягод. Пренебрежение поливом – главная причина мелких, невкусных плодов. Так что регулярно проверяйте состояние почвы и не жалейте времени на полив этой ценной культуры.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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