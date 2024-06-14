Миф или правда: можно ли не выгуливать маленьких собак каждый день

Правда ли, что собак мелких пород можно выгуливать не каждый день

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Среди владельцев собак существует мнение, что чем больше собака, тем больше забот она требует. И наоборот, чем меньше песик, тем меньше с ним хлопот.

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Возможно, именно это привело к убеждению, что миниатюрных собак не нужно ежедневно выгуливать.

"Существует множество мифов о маленьких собаках, например, что их не нужно выгуливать. Однако, прогулки необходимы любой собаке, независимо от ее размера", — заявил глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам специалиста, пренебрежение потребностями собаки не только ошибочно, но и вредно для физического и психологического здоровья питомца. Что касается заблуждений, из-за которых люди выбирают маленьких собак, то здесь кинолог тоже развеял мифы.

Оказывается, это суждение в корне неверно. На самом деле, миниатюрным песикам требуется даже больше внимания, чем крупным собакам.

Особенно это проявляется в холодное время года, когда перед прогулкой собаку нужно одеть.