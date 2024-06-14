Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ущерб от майских заморозков не убедил садоводов страховать урожай
Почему туристы все чаще выбирают апартаменты вместо отелей в России
Мёд и молоко: почему стоит начать использовать эту косметику прямо сейчас
В кулуарах шепчутся, что Зеленские постоянно ругаются
Родиону Газманову не понравились новые "Звёздные войны": франшиза закончилась
Правда ли, что собак мелких пород можно выгуливать не каждый день
Американские блицкриги против Huawei
Правила размещения хвойных растений рядом с домом
В Башкирии в июле пройдет аукцион автомобилей должников
Страховые выплаты пассажирам автобуса, пострадавшим в ДТП в Пермском крае, будут произведены по ОСГОП

Пассажиры автобуса в Пермском крае получат страховые выплаты после ДТП

1:47
Страхование

Пассажиры автобуса, пострадавшие в ДТП в Пермском крае, имеют право на получение страховых выплат согласно закону об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).

Пассажиры автобуса в Пермском крае получат страховые выплаты после ДТП
Фото: freepik.com by wirestock is licensed under public domain

Эту информацию подтвердил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев.

12 июня на 164-м километре трассы Пермь-Березники водитель рейсового автобуса, направлявшегося в Пермь, потерял управление, в результате чего автобус съехал с дороги в кювет и перевернулся. По данным краевого Минздрава, в аварии пострадало 12 человек.

По сведениям автоматизированной информационной системы НССО, у перевозчика заключён действующий договор ОСГОП с АО "АльфаСтрахование". Представители страховой компании подтвердили наличие данного договора и выразили готовность произвести выплаты после официального признания события страховым случаем.

Для получения страховой выплаты пострадавшим пассажирам необходимо подать заявление в страховую компанию и предоставить удостоверение личности, документ о происшествии, оформленный перевозчиком, медицинские документы с описанием характера травм, диагноза и периода нетрудоспособности, а также реквизиты банковского счета.

Размер компенсации за ущерб здоровью определяется в соответствии с таблицей выплат, утверждённой постановлением правительства РФ № 1164, и зависит от типа, локализации и тяжести травмы. В случае нескольких травм различной локализации страховые выплаты суммируются, но не превышают 2 миллионов рублей, сообщает АСН.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра: им оказался не Петров

Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра.

Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра
Крылатые ракеты Х-101 с кассетной боевой частью обнулят авиацию Украины
Авиация НАТО — всё? Названы цели на Украине для крылатых ракет Х-101 с кассетной боевой частью
Две известные российские водочные марки завоевали популярность на мировом рынке
Правила полива: как вырастить крупную, сочную клубнику
Бухара — любимица туристов со времён Российской империи Сергей Лебедев Как не попадаться на неприятельскую пропаганду по поводу СВО Андрей Николаев Для снятия риска ядерной войны СВО нужно закончить в сжатые сроки Виктор Пахомов
"Сама выкопала себе яму": Яна Поплавская обвинила Лию Ахеджакову в потере популярности
Как избавиться от голубей на балконе: рассказывают эксперты
Самые ласковые: какие породы кошек обладают уникальным характером
Самые ласковые: какие породы кошек обладают уникальным характером
Последние материалы
Родиону Газманову не понравились новые "Звёздные войны": франшиза закончилась
Правда ли, что собак мелких пород можно выгуливать не каждый день
Американские блицкриги против Huawei
Правила размещения хвойных растений рядом с домом
В Башкирии в июле пройдет аукцион автомобилей должников
"Чандра" выявила 57 звёзд с потенциально обитаемыми планетами
Американцы высоко ценят талант Балабанова и сравнивают его с Тарантино
Самая большая съёмная квартира в Москве сдаётся за 2,5 миллиона рублей в месяц
Эксперт дал советы по выбору однокомнатной квартиры
Пассажиры автобуса в Пермском крае получат страховые выплаты после ДТП
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников