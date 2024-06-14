Страховые выплаты пассажирам автобуса, пострадавшим в ДТП в Пермском крае, будут произведены по ОСГОП

Пассажиры автобуса, пострадавшие в ДТП в Пермском крае, имеют право на получение страховых выплат согласно закону об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).
Эту информацию подтвердил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев.
12 июня на 164-м километре трассы Пермь-Березники водитель рейсового автобуса, направлявшегося в Пермь, потерял управление, в результате чего автобус съехал с дороги в кювет и перевернулся. По данным краевого Минздрава, в аварии пострадало 12 человек.
По сведениям автоматизированной информационной системы НССО, у перевозчика заключён действующий договор ОСГОП с АО "АльфаСтрахование". Представители страховой компании подтвердили наличие данного договора и выразили готовность произвести выплаты после официального признания события страховым случаем.
Для получения страховой выплаты пострадавшим пассажирам необходимо подать заявление в страховую компанию и предоставить удостоверение личности, документ о происшествии, оформленный перевозчиком, медицинские документы с описанием характера травм, диагноза и периода нетрудоспособности, а также реквизиты банковского счета.
Размер компенсации за ущерб здоровью определяется в соответствии с таблицей выплат, утверждённой постановлением правительства РФ № 1164, и зависит от типа, локализации и тяжести травмы. В случае нескольких травм различной локализации страховые выплаты суммируются, но не превышают 2 миллионов рублей, сообщает АСН.
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