Страховые выплаты пассажирам автобуса, пострадавшим в ДТП в Пермском крае, будут произведены по ОСГОП

Пассажиры автобуса в Пермском крае получат страховые выплаты после ДТП

1:47 Your browser does not support the audio element. Страхование

Пассажиры автобуса, пострадавшие в ДТП в Пермском крае, имеют право на получение страховых выплат согласно закону об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).

Фото: freepik.com by wirestock is licensed under public domain

Эту информацию подтвердил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев.

12 июня на 164-м километре трассы Пермь-Березники водитель рейсового автобуса, направлявшегося в Пермь, потерял управление, в результате чего автобус съехал с дороги в кювет и перевернулся. По данным краевого Минздрава, в аварии пострадало 12 человек.

По сведениям автоматизированной информационной системы НССО, у перевозчика заключён действующий договор ОСГОП с АО "АльфаСтрахование". Представители страховой компании подтвердили наличие данного договора и выразили готовность произвести выплаты после официального признания события страховым случаем.

Для получения страховой выплаты пострадавшим пассажирам необходимо подать заявление в страховую компанию и предоставить удостоверение личности, документ о происшествии, оформленный перевозчиком, медицинские документы с описанием характера травм, диагноза и периода нетрудоспособности, а также реквизиты банковского счета.

Размер компенсации за ущерб здоровью определяется в соответствии с таблицей выплат, утверждённой постановлением правительства РФ № 1164, и зависит от типа, локализации и тяжести травмы. В случае нескольких травм различной локализации страховые выплаты суммируются, но не превышают 2 миллионов рублей, сообщает АСН.