NASA показала карту звёзд, у которых могут быть благоприятные для жизни планеты

В среду NASA выложила карту звёзд, у которых могут быть благоприятные для жизни миры. На ней 57 светил, у некоторых из них уже обнаружены экзопланеты.
Карту составили на основе данных, полученных с орбитальных рентгеновских обсерваторий Chandra и XMM-Newton. Результаты наблюдений представила Брианна Биндер из Калифорнийского государственного политехнического университета в Помоне на 244-м заседании Американского астрономического общества в Мэдисоне, штат Висконсин.
В центре карты — наше Солнце. Концентрическими окружностями отмечены радиусы 5, 10 и 15 парсеков (один парсек ≈ 3,2 световых года). Голубыми ореолами выделены те звёзды, что наблюдались "Чандрой" и XMM.
Именно они станут объектами пристального внимания Habitable Worlds Observatory ("Обсерватория обитаемых миров") — космического телескопа с ультрафиолетовым, оптическим и инфракрасным диапазонами, который NASA планирует запустить в 2040-х.
HWO, а также строящийся в Чили Extremely Large Telescope ("Чрезвычайно большой телескоп") позволят найти у этих звёзд планеты, подобные Земле, а также определят на них уровень вредных рентгеновских лучей и ультрафиолетового света.
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