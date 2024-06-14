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NASA показала карту звёзд, у которых могут быть благоприятные для жизни планеты

"Чандра" выявила 57 звёзд с потенциально обитаемыми планетами

1:26
Наука » Экология » Космос

В среду NASA выложила карту звёзд, у которых могут быть благоприятные для жизни миры. На ней 57 светил, у некоторых из них уже обнаружены экзопланеты.

"Чандра" выявила 57 звёзд с потенциально обитаемыми планетами
Фото: NASA by Breanna Binder is licensed under public domain

Карту составили на основе данных, полученных с орбитальных рентгеновских обсерваторий Chandra и XMM-Newton. Результаты наблюдений представила Брианна Биндер из Калифорнийского государственного политехнического университета в Помоне на 244-м заседании Американского астрономического общества в Мэдисоне, штат Висконсин.

В центре карты — наше Солнце. Концентрическими окружностями отмечены радиусы 5, 10 и 15 парсеков (один парсек ≈ 3,2 световых года). Голубыми ореолами выделены те звёзды, что наблюдались "Чандрой" и XMM.

Именно они станут объектами пристального внимания Habitable Worlds Observatory ("Обсерватория обитаемых миров") — космического телескопа с ультрафиолетовым, оптическим и инфракрасным диапазонами, который NASA планирует запустить в 2040-х.

HWO, а также строящийся в Чили Extremely Large Telescope ("Чрезвычайно большой телескоп") позволят найти у этих звёзд планеты, подобные Земле, а также определят на них уровень вредных рентгеновских лучей и ультрафиолетового света.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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