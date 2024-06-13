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Самые ласковые: какие породы кошек обладают уникальным характером

Эксперты назвали самые ласковые породы кошек

Зоосфера » Кошки

Кошки являются одними из самых популярных домашних животных, которые легко можно содержать в условиях квартиры.

Эксперты назвали самые ласковые породы кошек
Фото: flickr.com by Sheila Sund is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Известно, что каждая порода обладает своим уникальным характером. Экспертам удалось составить список самых ласковых пород:

Рэгдолл

Эти кошки имеют красивую шерсть и очень покладистый характер: обычно они не нападают на хозяина даже в том случае, если он нечаянно причинит им боль. Более того, при полном доверии к владельцу, они могут полностью раскрепоститься.

Норвежская лесная

Эта удивительная порода была верными спутниками отважных северных воинов — викингов. Ученые нашли свидетельства того, что кошки даже отправлялись в походы вместе со своими хозяевами на драккарах.
Несмотря на свои внушительные размеры и грозный вид, это одни из самых миролюбивых питомцев, которых можно себе представить.

Канадский сфинкс

Эти кошки невероятно умны: при должном усердии их можно даже дрессировать. Это необычайно ласковые животные, которые любят своего владельца. Иногда они могут показаться слишком навязчивыми, так как, если они соскучились, то не отойдут от вас ни на шаг.

Абиссинская кошка

Это одна из самых древних пород, представители которой были известны еще в Древнем Египте: ученые нашли упоминания о них даже в знаменитой Книге мертвых. Эти кошки очень грациозные, аристократичные и ласковые.

Девон-рекс

Порода с необычной внешностью и поразительным характером: если она находит общий язык с владельцами, то старается постоянно радовать членов своей семьи. Они не могут сидеть на месте, поэтому лучше обеспечить их необходимым оборудованием для игр. Единственное слабое место у этой породы — шерсть, которую нельзя расчесывать.

Ориентальная кошка

Считается, что представители этой породы не уступают собакам в верности. К тому же, они обожают проводить время за играми со своим владельцем.

Тайская кошка

Очень умные животные, которые легко обучаются простым командам. Они верны и преданы своему владельцу, весьма игривые и энергичные.

Сиамская кошка

Несмотря на распространенный стереотип о злобном характере, сиамы считаются одними из самых ласковых питомцев. Агрессия может возникнуть только в случае неправильного воспитания или же игнорирования животного.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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