Страны Африки, Азии и СНГ — основные площадки для поставок российской водки. Однако в арабских странах, Китае, Индии практически невозможно нарастить продажи ввиду различных культурных особенностей и традиций. Об этом передают "Ведомости".
"Белая березка" и "Царская" — две известные российские водочные марки, которые принадлежат компаниям Алкогольная сибирская группа (АСГ) и Ladoga соответственно, заняли лидирующие позиции в мировом рейтинге быстрорастущих брендов на 2023 год.
Основные рынки сбыта российской водки, помимо внутреннего рынка, включают США, Великобританию и Германию. Однако из-за санкций поставки в европейские страны и США стали невозможны.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.