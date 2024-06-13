Две известные российские водочные марки завоевали популярность на мировом рынке

Российская водка успешно продается на мировом рынке

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Страны Африки, Азии и СНГ — основные площадки для поставок российской водки. Однако в арабских странах, Китае, Индии практически невозможно нарастить продажи ввиду различных культурных особенностей и традиций. Об этом передают "Ведомости".

Фото: unsplash by Джей Веннингтон is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion

"Белая березка" и "Царская" — две известные российские водочные марки, которые принадлежат компаниям Алкогольная сибирская группа (АСГ) и Ladoga соответственно, заняли лидирующие позиции в мировом рейтинге быстрорастущих брендов на 2023 год.

Основные рынки сбыта российской водки, помимо внутреннего рынка, включают США, Великобританию и Германию. Однако из-за санкций поставки в европейские страны и США стали невозможны.