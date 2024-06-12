Как избавиться от голубей на балконе: рассказывают эксперты

Почему голуби выбирают балконы и как безопасно их отпугнуть

3:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Почему голуби любят балконы, как можно заразиться от них и как гуманно от них избавиться

Фото: Собственная работа by Мухаммад Махди Карим is licensed under GNU Free Documentation License

Голуби на балконах — частая проблема жителей многоэтажек в России. Чтобы избавиться от них, не стоит использовать химикаты или колючую проволоку. Придется попробовать несколько методов, чтобы найти наиболее эффективный.

Чем опасны голуби

Голуби в крупных городах могут быть переносчиками орнитоза, рассказывает кандидат биологических наук, старший научный сотрудник центра кольцевания птиц ИПЭЭ РАН Софья Розенфельд. Орнитоз характеризуется поражением легких, болями в суставах и высокой температурой. Заражение происходит при контакте с птицей-носителем вируса, инфекция передается воздушно-капельным путем.

Почему голуби выбирают балконы

Голуби используют любые доступные места для гнездования. Птицы выбирают балконы, потому что они часто захламлены. Софья Розенфельд отмечает, что на балконе птицы могут укрываться от ветра и осадков. Также необходимо держать балкон в чистоте и не кормить мелких птиц в теплый период года.

Как избавиться от голубей

Чтобы защитить балкон от голубей, важно учитывать как функциональные, так и эстетические аспекты.

Светоотражающие поверхности

Для защиты от голубей можно использовать специальные сетки или экраны из нержавеющей стали или поликарбоната. Эти материалы могут быть светоотражающими. Также можно использовать светоотражающую ленту, которая пугает птиц своими бликами.

Чучела птиц и изображения глаз

На балконе можно разместить украшения в виде хищных птиц, таких как ястреб или сокол, или чучело вороны. Эти предметы можно найти на маркетплейсах, и они не только отпугнут голубей, но и украсят балкон.

Звуки

Акустические отпугиватели, работающие в ультразвуковом диапазоне, помогут избавиться от голубей, не отвлекая людей. Также эффективны записи криков хищных птиц, как на некоторых станциях московского метро.

Растения и запахи

Посадка вьющихся растений, таких как душистый горошек или клематис, может помочь отпугнуть голубей. Растения создадут зеленый уголок и эстетически украсят балкон. Важно выбирать растения, которые не вымерзают зимой.

Использование горшков с ароматными растениями и вертикальных садов не только придаст балкону привлекательный вид, но и отпугнет голубей. Для интеграции таких решений в дизайн балкона стоит выбирать материалы и цвета, гармонично сочетающиеся с общим стилем интерьера. Прозрачные экраны из поликарбоната сохранят видимость и светопроницаемость, а декоративные элементы, такие как стильные горшки или элементы ковки, добавят уют и эстетическую привлекательность.

Внедрение таких решений поможет гуманно отвадить голубей от вашего балкона, не причиняя им вреда.