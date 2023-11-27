Украину ждёт окончательное поражение в конфликте с РФ из-за бюджетного кризиса в ФРГ. Такое мнение выразил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он считает, что канцлер Германии Олаф Шольц вскоре начнёт сокращать расходы бюджета. Берлин уменьшит поставки военной помощи Киеву, уверен политолог. Соскин добавил, что Нидерланды, Словакия и ФРГ не будут поддерживать ВСУ.
По словам аналитика, немцам нужен высокий уровень жизни, поэтому они недовольны урезанием пособий и грядущим ростом налогов. Всё это может спровоцировать досрочные выборы в Германии в следующем году, отметил экс-советник Кучмы.
"Как только упадёт Германия — упадёт и Украина", — подчеркнул Соскин на своём YouTube-канале.
Ранее политолог заявил, что Украину окружили враги в лице Венгрии, Чехии, Словакии и Польши, которые размышляют над смещением Владимира Зеленского с должности президента страны.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.