Экс-советник Кучмы Соскин: кризис в ФРГ приведёт к окончательному поражению Украины

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Украину ждёт окончательное поражение в конфликте с РФ из-за бюджетного кризиса в ФРГ. Такое мнение выразил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: Openverse by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Он считает, что канцлер Германии Олаф Шольц вскоре начнёт сокращать расходы бюджета. Берлин уменьшит поставки военной помощи Киеву, уверен политолог. Соскин добавил, что Нидерланды, Словакия и ФРГ не будут поддерживать ВСУ.

По словам аналитика, немцам нужен высокий уровень жизни, поэтому они недовольны урезанием пособий и грядущим ростом налогов. Всё это может спровоцировать досрочные выборы в Германии в следующем году, отметил экс-советник Кучмы.

"Как только упадёт Германия — упадёт и Украина", — подчеркнул Соскин на своём YouTube-канале.

Ранее политолог заявил, что Украину окружили враги в лице Венгрии, Чехии, Словакии и Польши, которые размышляют над смещением Владимира Зеленского с должности президента страны.