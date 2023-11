Your browser does not support the audio element.

Украину ждёт окончательное поражение в конфликте с РФ из-за бюджетного кризиса в ФРГ. Такое мнение выразил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: Openverse by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.