"Сама выкопала себе яму": Яна Поплавская обвинила Лию Ахеджакову в потере популярности

Актриса Яна Поплавская в интервью "Абзацу" заявила, что народная артистка РФ Лия Ахеджакова исчезла из публичного пространства, так как своими высказываниями разозлила зрителей.
Поплавская отметила, что Ахеджакова чувствовала себя неприкасаемой, но позже поняла, что ее позиция вызывает возмущение. Это привело к тому, что некоторые начали называть Ахеджакову "антинародной актрисой".
По мнению Поплавской, Ахеджакова решила залечь на дно после проверки на дискредитацию ВС РФ. Ахеджакова неоднократно критиковала российские власти и поддерживала Украину, что привело к снятию ее спектаклей и увольнению из театра.
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