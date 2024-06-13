"Сама выкопала себе яму": Яна Поплавская обвинила Лию Ахеджакову в потере популярности

Яна Поплавская: Лия Ахеджакова пропала из публичного пространства из-за критики

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Яна Поплавская в интервью "Абзацу" заявила, что народная артистка РФ Лия Ахеджакова исчезла из публичного пространства, так как своими высказываниями разозлила зрителей.

Фото: инстаграм аккаунт Яны Поплавской

Поплавская отметила, что Ахеджакова чувствовала себя неприкасаемой, но позже поняла, что ее позиция вызывает возмущение. Это привело к тому, что некоторые начали называть Ахеджакову "антинародной актрисой".

По мнению Поплавской, Ахеджакова решила залечь на дно после проверки на дискредитацию ВС РФ. Ахеджакова неоднократно критиковала российские власти и поддерживала Украину, что привело к снятию ее спектаклей и увольнению из театра.