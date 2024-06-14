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Как грамотно разместить туи на участке: советы по выбору места для посадки

Правила размещения хвойных растений рядом с домом

2:26
Садоводство » Деревья и кустарники

Туи - это хвойные вечнозелёные деревья и кустарники, которые всё чаще используются в ландшафтном дизайне для озеленения участков. Они прекрасно смотрятся в качестве живых изгородей, альпийских горок, одиночных или групповых посадок. Однако при выборе места для посадки туи нужно учитывать ряд важных факторов, чтобы избежать проблем.

Правила размещения хвойных растений рядом с домом
Фото: creativecommons.org by liz west is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Особенности роста и развития туй

Туи - весьма неприхотливые растения, но всё же они предъявляют определённые требования к условиям произрастания. В зависимости от сорта, они могут достигать в высоту от 1 до 20 метров. Корневая система туй мощная и разрастается в ширину, иногда захватывая довольно большую площадь.

Большинство видов туй предпочитают солнечные, защищённые от ветра места. Растение неплохо переносит как кислые, так и щелочные почвы, но лучше всего растет на лёгких, дренированных грунтах.

Можно ли сажать туи близко к дому?

Вопрос о целесообразности посадки туй вблизи жилых построек имеет как плюсы, так и минусы:

Преимущества:

  • туи создают живописный, ухоженный вид участка, являясь привлекательным элементом ландшафтного дизайна;
  • густая крона служит дополнительной тепло- и шумоизоляцией для дома;
  • корневая система туй может укреплять и защищать фундамент от смещений.

Недостатки:

  • мощная корневая система может разрушать или деформировать фундамент, стены, дорожки, коммуникации;
  • большие деревья могут создавать излишнее затенение, особенно зимой, когда солнца и так мало;
  • опавшая хвоя и ветки могут засорять ливневую канализацию;
  • близость туй к дому повышает риск попадания молнии.

Чтобы избежать этих проблем, рекомендуется сажать туи на расстоянии не менее 3-5 метров от жилых строений. Также следует отдавать предпочтение карликовым или медленнорастущим сортам. Кроме того, важно регулярно ухаживать за растениями, обрезая и формируя их крону.

В целом, туи могут стать украшением любого участка, если их высадить с учётом всех необходимых требований. Продуманный подход к размещению этих замечательных хвойных позволит получить максимальную пользу и красоту от их присутствия.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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