Преследование Америки Huawei переросло в тотальную войну

Американские блицкриги против Huawei

2:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Huawei подвергается нападкам со стороны Америки более десяти лет. Об этом пишет The economist.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

В 2012 году американские власти начали заявлять, что Китай может использовать фирму для шпионажа. Еще одним поводом стало обвинение финансового директора компании в 2018 году в нарушении санкций в отношении Ирана. К 2020 году преследование Америки переросло в тотальную войну, когда большинству американских фирм запретили вести дела с Huawei, а иностранным фирмам запретили продавать it-чипы или другое оборудование, использующее американские технологии. Америка также пыталась отговорить другие страны от использования оборудования Huawei в своих сетях мобильной связи.

Этот натиск сильно ударил по Huawei. Она была вынуждена продать свой основной бренд смартфонов из-за нехватки чипов. Более десятка богатых стран исключили ее из контрактов 5g. Доходы упали на 30% в 2021 году; чистая прибыль упала на 70% в 2022 году. Тогда глава Huawei прокомментировал ситуацию: "Первое, что нужно — выжить. У нас есть будущее, если мы выживем ”.

Однако наступление Америки продолжается. Например, в мае регулирующие органы отозвали специальное разрешение, позволяющее Intel и Qualcomm, двум американским технологическим группам, продавать чипы Huawei для ноутбуков. Однако Huawei не просто выжила; она снова процветает. В первом квартале этого года чистая прибыль выросла на 564% в годовом исчислении до 19,7 млрд юаней (2,7 млрд долларов). Компания вернулась в бизнес мобильных телефонов. Продажи телекоммуникационного оборудования компании снова растут. И компания добилась этого в значительной степени за счет замены иностранных технологий в своих изделиях отечественными деталями и программами, что сделало ее гораздо менее уязвимой.