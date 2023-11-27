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В командовании ВСУ заявили о подготовке к возможному расширению конфликта с Россией

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Мир

Высшее руководство украинской армии прогнозирует, что вооруженный конфликт с Россией может выйти за пределы востока и юга страны.

В командовании ВСУ заявили о подготовке к возможному расширению конфликта с Россией
Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Об этом в интервью американскому новостному каналу ABC News сообщил командующий объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.

По мнению украинского генерала, конфликт может перекинуться на другие регионы страны из-за того, что в России увеличилось производство оружия и техники, к тому же они постоянно совершенствуются.

"Мы к этому готовимся, строим оборонительные сооружения, ставим мины и обучаем наши войска", — попытался обнадежить западных кураторов киевского режима Сергей Наев.

Генерал-лейтенант ВСУ также подчеркнул, что сейчас идет "война ресурсов" и Украина здесь очень уязвима от объемов военной помощи из-за рубежа.

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Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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