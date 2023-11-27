Высшее руководство украинской армии прогнозирует, что вооруженный конфликт с Россией может выйти за пределы востока и юга страны.
Об этом в интервью американскому новостному каналу ABC News сообщил командующий объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.
По мнению украинского генерала, конфликт может перекинуться на другие регионы страны из-за того, что в России увеличилось производство оружия и техники, к тому же они постоянно совершенствуются.
"Мы к этому готовимся, строим оборонительные сооружения, ставим мины и обучаем наши войска", — попытался обнадежить западных кураторов киевского режима Сергей Наев.
Генерал-лейтенант ВСУ также подчеркнул, что сейчас идет "война ресурсов" и Украина здесь очень уязвима от объемов военной помощи из-за рубежа.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.