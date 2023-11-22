Запад не готов к миру с Россией на Украине: не подоспели условия

1:19 Your browser does not support the audio element. Мир

Вероятность прекращения украинского конфликта на данный момент маловероятна.

Фото: apral.ru

Запад пока не готов предложить Кремлю условия, которые бы его устроили. Об этом заявил политолог и публицист Ростислав Ищенко.

"В начале спецоперации было чётко сказано, что главным условием является гарантия безопасности РФ с Запада. Механизм обеспечения такой безопасности Москва видит в выводе военной инфраструктуры НАТО из Восточной Европы и возвращение её в границы 1997 года. Для Запада согласие с этим требованием, которое было отвергнуто США в декабре 2021 года, когда они сделали выбор в пользу горячей конфронтации на Украине, означает признание своего геополитического поражения", — отмечает эксперт.

Однако геополитическое поражение в Штатах и Европе признавать не готовы. И возможно, коллективный Запад попытается отыграться "на Тайване". Помимо этого, Вашингтон всё ещё пытается переиграть РФ и КНР на Ближнем Востоке, цитирует аналитика "Военное дело".

И пока Белый дом не "попробует" все площадки на мировой арене, никаких приемлемых условий мира на Украине не будет, подытожил Ищенко.