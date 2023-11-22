Президент России Владимир Путин на официальных встречах ведёт себя непринуждённо и улыбается, что означает, что Украина и Запад переживают тяжёлые моменты, заявил французский журналист Галаге Фенвик.
По его мнению, "шутливый тон" российского президента говорит о том, что всё идёт по плану российской стороны.
"Владимир Путин улыбается. Он прямо-таки ходит по воде сейчас. Посмотрите, какой у него шутливый, весёлый тон. Всё идёт своим чередом", — заявил журналист в эфире телеканала LCI.
Как уточнил Фенвик, видимо, для России "сошлись звёзды", раз Российский президент может себе "позволить" хорошее настроение.
Изучив чаты в соцсетях, где молодые арабы делятся секретами, как пересечь российско-финскую границу, издание "Фонтанка" выяснила схему, как беженцы попадают в Северную Европу.