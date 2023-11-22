Французский журналист Фенвик: улыбка Путина — тяжёлый момент для Украины и Запада

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Президент России Владимир Путин на официальных встречах ведёт себя непринуждённо и улыбается, что означает, что Украина и Запад переживают тяжёлые моменты, заявил французский журналист Галаге Фенвик.

Фото: kremlin.ru

По его мнению, "шутливый тон" российского президента говорит о том, что всё идёт по плану российской стороны.

"Владимир Путин улыбается. Он прямо-таки ходит по воде сейчас. Посмотрите, какой у него шутливый, весёлый тон. Всё идёт своим чередом", — заявил журналист в эфире телеканала LCI.

Как уточнил Фенвик, видимо, для России "сошлись звёзды", раз Российский президент может себе "позволить" хорошее настроение.