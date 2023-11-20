Лукашенко поручил разобраться в политике Сербии по отношению к Белоруссии

2:01 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться с политикой, которую в отношении его страны проводит Сербия. Заняться этим предстоит новому послу Белоруссии в Белграде Сергею Малиновскому.

Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Раиса Республики Татарстан is licensed under CC BY 4.0

Напутствуя дипломата, Лукашенко заявил, что надо разобраться в политике, которую Сербия проводит и желает проводить в отношении Белоруссии.

По его словам, если сербы хотят сотрудничать, то должен быть результат в торгово-экономическом отношении.

"Если они хотят вилять хвостом, грубо говоря, и поддерживать европейско-американские санкции против Беларуси <…>, пускай определяются и поддерживают, если они забыли то добро, с которым мы шли к ним", — цитирует Лукашенко ТАСС.

Вообще, подчеркнул президент Белоруссии, надо усиливать взаимодействие с теми странами, которые стремятся к конструктивному сотрудничеству. И если Запад и США этого не хотят, то "основные дипломаты", по словам Лукашенко, будут переброшены на направления, "где мы видим движение".

Такая позиция относится и к Сербии, подчеркнул президент Белоруссии.

"Просто вам надо политически там разобраться, чего они хотят. Одно дело заявлять, а делать совершенно иное — такая политика никому не нужна. Поэтому надо здесь разобраться", — сказал Лукашенко.

Сергей Малиновский, в свою очередь, подчеркнул, что его страна всегда поддерживала и поддерживает Сербию в принципиально важных для неё вопросах. И рассчитывает на аналогичный подход сербской стороны.

Президент Белоруссии провёл в понедельник встречу с вновь назначенными послами в Китай, Зимбабве, ЮАР, Сербию и Индонезию. Так что напутствия получил не только тот дипломат, что направляется в Белград — всем Лукашенко поручил углублять сотрудничество там, где оно есть. И наладить там, его оно отсутствует или недостаточное.