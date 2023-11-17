В Китае невеста по имени Лю решила подшутить над своим будущим мужем, пригласив на свадьбу нескольких его бывших девушек. Несмотря на неожиданный сюрприз, жених сдержался и спокойно приступил к свадебным ритуалам. На снимках с церемонии видно, что он не проявил сильных эмоций перед своими бывшими подругами.
Пользователи соцсетей выразили восхищение его сдержанностью и уверенностью в себе, а невесту охарактеризовали как "опасно игривую". Некоторые выразили мнение, что приглашение бывших на свадьбу всегда является плохой идеей, независимо от того, что происходило в прошлом.
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