При обстреле Горловки украинскими войсками здание школы получило повреждения

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"В результате обстрела поселка Комарова (Никитовский район Горловки) со стороны украинских карателей повреждена школа № 10", — говорится в сообщении. Фото: ru.freepik.com

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщалось, что ВСУ за полчаса выпустили по району шесть снарядов калибром 152 миллиметра.

Горловка расположена в 50 километрах к северу от Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало свыше 250 тысяч человек.