Около ста снарядов ВСУ выпустили по Белгородской области за сутки - Гладков

1:13 Your browser does not support the audio element. Мир

15 ноября губернатор Гладков опубликовал статистику об ударах по региону за 14 ноября. Согласно данным из сводки, по семи приграничным муниципалитетам было выпущено 102 снаряда, включая два взрывных устройства с дрона.

Фото: Mil.gov.ua

Кроме того, один украинский БПЛА был сбит, и на инфраструктурный объект связи были совершены атаки тремя дронами-камикадзе.

"В Грайворонском городском округе в поселке Горьковский атаке трёх дронов-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет. По окраине села Безымено выпущено 6 минометных снарядов, по окраинам сёл Дроновка и Сподарюшино - один и два минометных снаряда соответственно. Также на окраине Сподарюшино противник сбросил с БПЛА два взрывных устройства", - написал Гладков.

Напомним, на территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе.