15 ноября губернатор Гладков опубликовал статистику об ударах по региону за 14 ноября. Согласно данным из сводки, по семи приграничным муниципалитетам было выпущено 102 снаряда, включая два взрывных устройства с дрона.
Кроме того, один украинский БПЛА был сбит, и на инфраструктурный объект связи были совершены атаки тремя дронами-камикадзе.
"В Грайворонском городском округе в поселке Горьковский атаке трёх дронов-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет. По окраине села Безымено выпущено 6 минометных снарядов, по окраинам сёл Дроновка и Сподарюшино - один и два минометных снаряда соответственно. Также на окраине Сподарюшино противник сбросил с БПЛА два взрывных устройства", - написал Гладков.
Напомним, на территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе.
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