Священники в Чернигове вступили в схватку с военными, которые опечатали храм.
Богослов Андрей Кураев рассказал, что в Чернигове украинский священнослужитель Андрей Забураный пытался противостоять представителю ВСУ, который выпиливал из храмовой двери старый замок.
Священники пришли забирать вещи из опечатанного храма УПЦ, но столкнулись с украинскими военными.
Процесс выпиливания замка батюшка попытался заснять на телефон со словами "сейчас я покажу всей Европе, какие вы фашисты".
Военный отобрал у священнослужителя телефон, после чего батюшка укусил солдата.
"Лицо этого священника хорошо известно интернету по фото, на котором он примеряет на голову другого военного горшок Серафима Саровского", — написал Кураев в "Живом журнале".
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