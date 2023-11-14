В Чернигове священник укусил солдата ВСУ: "Покажу всей Европе, какие вы фашисты"

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Священники в Чернигове вступили в схватку с военными, которые опечатали храм.

Фото: Живой журнал Андрея Кураева

Богослов Андрей Кураев рассказал, что в Чернигове украинский священнослужитель Андрей Забураный пытался противостоять представителю ВСУ, который выпиливал из храмовой двери старый замок.

Священники пришли забирать вещи из опечатанного храма УПЦ, но столкнулись с украинскими военными.

Процесс выпиливания замка батюшка попытался заснять на телефон со словами "сейчас я покажу всей Европе, какие вы фашисты".

Военный отобрал у священнослужителя телефон, после чего батюшка укусил солдата.

"Лицо этого священника хорошо известно интернету по фото, на котором он примеряет на голову другого военного горшок Серафима Саровского", — написал Кураев в "Живом журнале".