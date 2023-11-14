Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Институте степи объяснили полноводье Сакмары в Оренбуржье
Результаты ДНК экспертизы шокировали оренбургскую пару
Марков заявил, что США предложат перемирие России в 2024 году
Зеленский не увидит Украины в Евросоюзе: блок развалится раньше вступления Киева
В Туле жители МКД решили отправить бездомных котов на фронт, чтобы те ловили мышей и радовали военных
Задержан бывший глава правительства Самарской области Кудряшов
Тренер рассказал, как убрать жир с боков и уменьшить талию
NEJM: ученые нашли препарат, снижающий риск инфаркта на 20 процентов
Избегавшая стоматологов жительница Татарстана лишилась челюсти

В Чернигове священник укусил солдата ВСУ: "Покажу всей Европе, какие вы фашисты"

0:53
Мир

Священники в Чернигове вступили в схватку с военными, которые опечатали храм.

В Чернигове священник укусил солдата ВСУ: "Покажу всей Европе, какие вы фашисты"
Фото: Живой журнал Андрея Кураева

Богослов Андрей Кураев рассказал, что в Чернигове украинский священнослужитель Андрей Забураный пытался противостоять представителю ВСУ, который выпиливал из храмовой двери старый замок.

Священники пришли забирать вещи из опечатанного храма УПЦ, но столкнулись с украинскими военными.

Процесс выпиливания замка батюшка попытался заснять на телефон со словами "сейчас я покажу всей Европе, какие вы фашисты".

Военный отобрал у священнослужителя телефон, после чего батюшка укусил солдата.

"Лицо этого священника хорошо известно интернету по фото, на котором он примеряет на голову другого военного горшок Серафима Саровского", — написал Кураев в "Живом журнале".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Жительница Приморья родила дома, а после сожгла младенца в печке

Жительница Приморья родила дома ребенка и избавилась от младенца,

В Приморье женщина родила ребёнка и сожгла его в печке
Среди покинувших воинскую часть в Брянской области российских бойцов были братья-близнецы
Раскрыты подробности о личностях покинувших часть российских военных
Ранен в Мариуполе: умер глава штаба 810-й бригады морпехов Суханов — Развожаев
Правило 20 секунд поможет не заразиться COVID-19, напомнил иммунолог
Армения хочет молча и мягко выйти из ОДКБ, но ей не дадут Любовь Степушова Чиновник: аэропорт Краснодара не открывали для гражданских рейсов Олег Володин Балканский переговорный марафон с ЕС близится к финишу Михаил Плисюк
Стало известно, как сейчас живёт актёр Александр Збруев
The Hill: мировые СМИ сообщили правду, зачитав Украине приговор
РФ получила секретное оружие КНДР: тылы Украины ждёт настоящий ад
РФ получила секретное оружие КНДР: тылы Украины ждёт настоящий ад
Последние материалы
Зеленский не увидит Украины в Евросоюзе: блок развалится раньше вступления Киева
В Туле жители МКД решили отправить бездомных котов на фронт, чтобы те ловили мышей и радовали военных
Задержан бывший глава правительства Самарской области Кудряшов
Тренер рассказал, как убрать жир с боков и уменьшить талию
NEJM: ученые нашли препарат, снижающий риск инфаркта на 20 процентов
Избегавшая стоматологов жительница Татарстана лишилась челюсти
В России воссоздали "пришельцев", которые могли зародить жизнь на Земле
Врач Пивоварова: сахарный диабет может оставаться бессимптомным более 10 лет
Лукашенко рассказал о раскрытии масштабной аферы с поставками молока в Россию
Алина Загитова устроит коллаборацию с брендом сборной России по хоккею
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников