Молдавский министр заявил, что петь гимн Молдавии по-русски запрещено, а перевод недопустим

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Новый учебник по музыкальному образованию для 5 класса, предназначенный для русскоязычных учеников в Молдавии, включает в себя перевод государственного гимна РМ "Limba noastră" на русский язык под названием "Наш язык". Министр образования, Дан Перчун, считает это нарушением закона и предупредил издательство о возможной ответственности, сообщает EADaily.

Фото: Wikipedia by Privesc.Eu Moldova is licensed under CC BY 3.0

О проблеме с учебником сообщил преподаватель из Школы искусств села Мерены Новоаненского района в социальных сетях. Он подчеркнул, что не является русофобом, но удивлен тем, что государственный гимн был переведен на другой язык. Учитель отметил, что учил детей исполнять гимн на румынском и выразил недоумение по поводу того, что текст на русском оказался в учебнике.

В ответ на это министр заявил, что издательство должно исправить учебник, так как перевод государственного гимна Молдовы на русский язык нарушает закон. Он также поблагодарил тех, кто сообщает о проблемах в учебных материалах, заверив, что министерство образования применит все необходимые меры для обеспечения качества учебников.

"В соответствии с Регламентом о выборе и закупке школьных учебников, Министерство одобряет вариант учебников на румынском языке. Перевод на русский язык — ответственность издательств. Согласно закону, Государственный гимн исполняется на румынском языке. Министерство созовет представителей издательства для разъяснения ситуации и выяснения, как будут устранены проблемы в соответствии с законом", — заключил Дан Перчун.

Напомним, что усилиями депутатов правящей партии "Действие и солидарность" в Молдавии русский язык лишили статуса межнационального общения, несмотря на то, что им пользуются в повседневной жизни большинство граждан (70%), а 40% считают его родным. Также был принят закон о замене термина "молдавский язык" на "румынский язык" во всем законодательстве РМ, включая Конституцию, в соответствии с решением Конституционного суда от 2013 года, признавшего приоритет румынского языка по тексту Декларации о независимости перед Конституцией РМ.