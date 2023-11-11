Литва готова прислать на Украину советников по реформам и борьбе с коррупцией в Незалежной, сообщили в Минобороны страны.
Известно, что подобную "услугу" литовцы предложили украинцам после встречи глав военных ведомств.
"Литва готова предоставить Украине советников, которые помогут нам в проведении реформ и борьбе с коррупцией. Об этом рассказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас во время встречи с министром обороны Рустемом Умеровым в Киеве", — сообщили в Минобороны Украины.
Чем конкретно займутся литовские советники, не сообщается. Как и то, когда конкретно намечен визит.
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