Минобороны Украины: Литва готова помочь Киеву с реформами

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Литва готова прислать на Украину советников по реформам и борьбе с коррупцией в Незалежной, сообщили в Минобороны страны.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

Известно, что подобную "услугу" литовцы предложили украинцам после встречи глав военных ведомств.

"Литва готова предоставить Украине советников, которые помогут нам в проведении реформ и борьбе с коррупцией. Об этом рассказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас во время встречи с министром обороны Рустемом Умеровым в Киеве", — сообщили в Минобороны Украины.

Чем конкретно займутся литовские советники, не сообщается. Как и то, когда конкретно намечен визит.

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