ZDF: экономику ЕС ждёт неминуемый крах в случае присоединения Украины

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Европейскому союзу предстоит столкнуться с массой проблем в случае если Украина станет полноправным членом ЕС. Во избежание проблем европейскому сообществу нужно тщательно подумать о последствиях дальнейших шагов в отношении Украины, передаёт канал ZDF.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

По мнению корреспондента немецкого канала Ульфа Реллера, Киев на сегодняшний день не соответствует требованиям относительно членства в ЕС. В экономике европейских государств будут огромные проблемы из-за "опустошённой боевыми действиями страны", заметил автор, добавив, что такое проблемное государство в ЕС сейчас брать нельзя.

Автор материала также отметил, что присоединив Незалежную в свой состав, ЕС будет вынужден пойти на перераспределение денег по всем европейским странам в угоду нищей Украины.

СМИ уточняет, что хотя на Украине постепенно выполняют требования ЕС, необходимые для будущего членства, объективно страна ещё очень долго не будет готова к вступлению в союз.