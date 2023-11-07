WSJ: в сенате США хотят одобрить помощь Киеву в обмен на закрытие границы США

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В сенате США назвали условие для предоставления помощи Украине. Уточняется, что республиканцы требуют закрытия границы США. Об этом информирует газета The Wall Street Journal.

Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0

По мнению издания, инициатива сенаторов-республиканцев, включая Джеймса Лэнкфорда, Линдси Грэма и Тома Коттона представляет собой первую стадию на переговорах с демократами Сената и Белым домом. Таким образом, это даёт понять, что Белый дом готов к изменениям в иммиграционной политике.

В том числе, в качестве изменений в настоящее время республиканцы требуют правительство отказаться от приёма заявлений о предоставлении убежища на южной границе США. Только в этом случае, отмечают сенаторы, они поддержат запрос американского лидера Джо Байдена на предоставление Израилю и Украине пакета военной помощи размером в 106 миллиардов долларов.

В то же время, знакомые с вопросом источники обращают внимание, что чиновники в Белом доме действительно начали понемногу сигнализировать о готовности внести некоторые изменения в систему предоставления убежища. Так, в последнее время демократы обращались к известным защитникам иммиграции для того, чтобы подготовить их к возможным компромиссам, которые могут вызвать негативную реакцию по данному вопросу.