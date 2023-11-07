Волна протестов в США и Европе против действий Израиля доставит Тель-Авиву немало проблем, заявил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.
По словам эксперта, антиизраильская волна ставит под вопрос многие дипломатические сегменты Тель-Авива.
"Антиизраильская волна, которая идет по Европе и США, ставит под вопрос жизнеспособность Израиля с точки зрения его экономических взаимодействий, гуманитарных и дипломатических отношений", — пояснил эксперт "Известиям".
Поскольку в европейских странах проживает большое количество мусульманских диаспор, антиизраильские протесты могут оказать давление на руководство этих государств.
Это давление может выразиться в различных формах, включая публичные заявления, демонстрации, петиции, и даже политические решения, такие как призывы к бойкотам или санкциям в отношении Израиля. Эти меры могут быть направлены на поддержку Палестины и призыв к мирному урегулированию конфликта.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Певицу Аллу Пугачёву заметили рядом с церковью в Сигулде.