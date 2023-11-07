Эксперт Долгов: антиизраильская волна в Европе и США ставит под вопрос жизнеспособность Израиля

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Волна протестов в США и Европе против действий Израиля доставит Тель-Авиву немало проблем, заявил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

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По словам эксперта, антиизраильская волна ставит под вопрос многие дипломатические сегменты Тель-Авива.

"Антиизраильская волна, которая идет по Европе и США, ставит под вопрос жизнеспособность Израиля с точки зрения его экономических взаимодействий, гуманитарных и дипломатических отношений", — пояснил эксперт "Известиям".

Поскольку в европейских странах проживает большое количество мусульманских диаспор, антиизраильские протесты могут оказать давление на руководство этих государств.

Это давление может выразиться в различных формах, включая публичные заявления, демонстрации, петиции, и даже политические решения, такие как призывы к бойкотам или санкциям в отношении Израиля. Эти меры могут быть направлены на поддержку Палестины и призыв к мирному урегулированию конфликта.

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