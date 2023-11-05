Вашингтон не должен портить репутацию Китая, голословно обвиняя Пекин в контрабанде редких животных панголинов, заявили в посольстве КНР.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что со стороны Китая процветает контрабанда редких чешуйчатых млекопитающих, тела которых могут использовать в народной медицине. Американский лидер даже пригрозил санкциями, если якобы торговля млекопитающими не прекратится.
Китай, в свою очередь, отверг все обвинения и заявил, что подобные нападки портят репутацию Пекина.
"Китай категорически возражает против попыток использовать вопрос защиты панголинов для того, чтобы навредить репутации КНР", — заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства Лю Пэнъюй.
Он подчеркнул, что китайская сторона исполняет все обязательства для защиты и сохранения редких животных.
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