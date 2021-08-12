Ученый ВОЗ: нулевой пациент мог заразиться коронавирусом в лаборатории КНР

Датский ученый, руководитель группы экспертов ВОЗ Питер Эмбарек заявил, что не исключает версию заражения нулевого пациента в лаборатории или при полевых исследованиях в Китае.

По словам Эмбарека, во второй половине 2019 года сотрудник лаборатории в китайском Ухане мог заразиться от летучей мыши и стать источником распространения коронавирусной инфекции. Ученый отметил, что пока это только гипотеза. Не исключено, что пандемия началась с заражения человека летучей мышью.

В начале февраля 2021 года на специальном брифинге по итогам работы миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ухане Питер Эмбарек заявлял, что версия о появлении COVID-19 в лаборатории является "крайне маловероятной".

Ученые пока не нашли в дикой природе коронавирус, который является предшественником штамма SARS-CoV-2. Однако схожесть форм выявлена у летучих мышей и панголинов.

Также эксперты ВОЗ считают маловероятной прямую передачу вызвавшего пандемию коронавируса от летучей мыши человеку. Они пока не установили, какое животное стало источником нового коронавируса.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.