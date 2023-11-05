Арестович* признал, что намеренно врал украинцам о скорой победе ВСУ — "Я создал иллюзию"

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Украинский военный аналитик Алексей Арестович* признал, что намеренно врал гражданам Незалежной о скорой победе ВСУ над Россией.

Фото: wikipedia.org by Kozubenko is licensed under CC BY-SA 4.0

Как уточнил Арестович*, тогда это было "необходимо",. а теперь пришла пора сказать правду, чтобы Украина "смогла выжить".

"Значительная доля ответственности за веру рядового гражданина в нашу быструю и красивую победу лежит на мне лично. <…> Я создал иллюзию в то время, чтобы мы выжили. Сегодня я её разрушаю, чтобы мы выжили дальше", — написал Арестович* на своей странице в Сети.

Он подчеркнул, что если руководство страны не изменит политический вектор, Киеву придётся пойти на мирные переговоры с Россией и подписать "что-то вроде" Минских соглашений.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

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