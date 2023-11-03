Сообщается, что памятник был перенесён на склад Рижского агентства памятников.
Решение о демонтаже бюста Келдыша было принято властями Риги ещё 18 октября.
Памятник был установлен в 1978 году на набережной Рижского канала. На правой стороне постамента когда-то были установлены бронзовые отливки наград Келдыша, но 90-е годы они бесследно исчезли.
Мстислав Келдыш родился в Риге в 1911 году. Он был удостоен звания Героя Социалистического Труда за особые заслуги в развитии науки и техники, создание и успешный запуск первого в мире пилотируемого космического корабля "Восток". Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июня 1961 года награжден второй медалью "Золотой серп и молот".
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