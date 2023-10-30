В Финляндии суд отменил решение мэра Турку о сносе памятника Ленину

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Административный суд в городе Турку отменил решение мэра о сносе памятника Ленину, сообщает ТАСС со ссылкой на телерадио Yle.

Фото: Openverse by allenallen1910 is licensed under CC BY 2.0.

По решению суда, мэр Турку был признан виновным в превышении своих полномочий, когда он решил убрать памятник Ленину. Согласно административному законодательству, вопрос об удалении скульптуры, принадлежащей муниципалитету и установленной в городской пейзаж, остается на усмотрение городских властей, как сообщает Yle. Городской совет Турку заявил, что мэр принял решение о демонтаже, основываясь на своих общих полномочиях.

Тем не менее, Административный суд Турку пришел к выводу, что управление муниципалитетом мэром не означает, что он имеет достаточные полномочия для принятия таких решений. Телерадиокомпания отмечает, что поскольку мэр превысил свои полномочия таким образом, решение мэра о сносе памятника должно быть аннулировано, ссылаясь на позицию Административного суда.

Власти Турку ранее приняли решение о демонтаже памятника Ленину в апреле 2022 года, объявив, что памятник основателю советского государства в центре города вызывал негативные эмоции у местных жителей.