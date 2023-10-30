Михаил Краснов, россиянин, сумел одержать победу на выборах мэра города Тунха в Колумбии, сообщает "Газета.Ru".
Завоевав поддержку 32% избирателей, при населении Тунхи, составляющем около 150 тысяч человек, Краснов обещал привлечь иностранные инвестиции в регион, а также налаживание сотрудничества с международными компаниями, включая российские.
Михаил Краснов, уроженец Саратова, проживающий в Колумбии уже десятилетие и обладающий местным гражданством, ранее работал профессором экономики в местном университете.
В августе он утверждал в интервью ИА "Регнум", что не сомневается в своей победе на выборах, подчеркивая, что не столкнулся с проблемами при регистрации кандидатом в Колумбии.
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