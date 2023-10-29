Германия готовится к обороне в случае гипотетической войны в Европе

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия должна быть готова к обороне в случае гипотетической войны в Европе, но при этом не может значительно ускорить процесс модернизации вооруженных сил. В интервью телеканалу ZDF он подчеркнул важность подготовки к возможным угрозам и не прецизировал суть этих угроз.

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Писториус ответил на критику, связанную с медленным использованием средств из оборонного фонда в размере €100 миллиардов. Он отметил, что сильно ускорить процесс не представляется возможным. Министр уточнил, что к концу года планируется освоить около двух третей от общего объема средств, но производство и поставки требуют времени. Он подчеркнул, что нельзя исправить ситуацию, которая не получала достаточного финансирования в течение последних 30 лет, за 19 месяцев.

Оборонный фонд был создан в начале 2022 года в ответ на начало российской спецоперации на Украине.

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