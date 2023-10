Германия готовится к обороне в случае гипотетической войны в Европе

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия должна быть готова к обороне в случае гипотетической войны в Европе, но при этом не может значительно ускорить процесс модернизации вооруженных сил. В интервью телеканалу ZDF он подчеркнул важность подготовки к возможным угрозам и не прецизировал суть этих угроз.

Фото: wikimedia.org by tiger rus is licensed under CC BY 3.0