Палестина ведет переговоры по услугам Starlink для восстановления связи в секторе Газа

Палестинская национальная администрация (ПНА) ведет переговоры со Starlink о возможном предоставлении услуг по восстановлению связи в секторе Газа, о чем заявил министр связи ПНА Ицхак Садр в интервью телеканалу "Аль-Хадат".

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.