Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ScienceAlert: Учёные обнаружили каннабис в новом растении
Профессор Аверков: Курение — главная причина инфарктов, особенно в холодное время года
В Таиланде в ходе силового рейда задержаны российские туристы
Певец Ираклий Пирцхалава не помог задыхающемуся отцу в океане на шоу "Последний герой"
Астрономы обнаружили на Плутоне следы суперкриовулкана
Мать Андрея Бурковского опровергла слухи о сыновнем бегстве из России
Эксперт Самарцева рассказала, что нужно делать после покупки телефона
NYT: на Украине от отчаяния создают импровизированные системы ПВО
Члены ХАМАС назвали Россию ближайшим другом и заявили о готовности отпустить из плена граждан РФ

Палестина ведет переговоры по услугам Starlink для восстановления связи в секторе Газа

1:01
Мир

Палестинская национальная администрация (ПНА) ведет переговоры со Starlink о возможном предоставлении услуг по восстановлению связи в секторе Газа, о чем заявил министр связи ПНА Ицхак Садр в интервью телеканалу "Аль-Хадат".

Палестина ведет переговоры по услугам Starlink для восстановления связи в секторе Газа
Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

В пятницу телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что услуги связи и интернета в секторе Газа были нарушены из-за масштабных израильских ударов по региону. В ответ на эту ситуацию ПНА изучает возможность использования искусственных спутников для восстановления связи. ПНА уже обратилось к Starlink и сотрудничает с международными и гуманитарными организациями, чтобы облегчить развертывание этого оборудования в Газе. Садр упомянул, что Starlink дал положительный ответ.

Кроме того, Палестина ведет переговоры с Египтом об облегчении транспортировки оборудования Starlink через контрольно-пропускной пункт Рафах, что еще больше активизирует усилия по восстановлению связи в регионе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Короткая наземная операция Израиля в секторе Газа
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Внук Аллы Пугачевой закричал кричит от страха в США

Внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, уже год проживает в Соединенных Штатах, но признается, что скучает по России.

Внук Пугачёвой ищет острые ощущения в США, но сталкивается с паранойей
Юрий Антонов назвал отъезд Пугачёвой из Израиля "личной историей" певицы
Юрий Антонов считает, что вмешиваться в личную жизнь Пугачёвой не следует
Кровь стала густой: врачи назвали ошибку в питании, которая уносит жизни
Перелом у Авдеевки произошёл: российские бойцы уверены в победе
Словакия прекратила помощь Украине: чего ожидать? Андрей Николаев Когда-то Шпицберген был русским Сергей Лебедев Европарламент и СБ ООН разбираются с Сербией из-за Косова Михаил Плисюк
Дочь Боярского Елизавета разделась для карьеры
Две недели в коме: куда пропал звезда "Брата-2" Александр Дьяченко
Исследователи поймали неизвестный сигнал глубоко под землей
Исследователи поймали неизвестный сигнал глубоко под землей
Последние материалы
Певица Татьяна Буланова отказывается выступать в зоне СВО на Украине
В Польше заявили, что контрнаступа никогда не было, он был придуман для пропаганды
Манулы из Московского зоопарка не в восторге от октябрьского снегопада
Российский танк "Прорыв" выдержал десяток сбросов гранат ВС Украины
Эксперты составили список из 7 самых красивых автомобилей в мире
Супруги Цыгановы раскритиковали Газманова за "двойную жизнь"
Лев Лещенко: в шоу-бизнесе у меня нет настоящих друзей
В Перми умерла заслуженная артистка РФ Нина Заразилова
Юлианна Караулова набросилась на участника шоу "Фантастика-2" на Первом канале
В России планируют начать производство продуктов из сверчковой муки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников