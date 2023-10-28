Палестина ведет переговоры по услугам Starlink для восстановления связи в секторе Газа

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Палестинская национальная администрация (ПНА) ведет переговоры со Starlink о возможном предоставлении услуг по восстановлению связи в секторе Газа, о чем заявил министр связи ПНА Ицхак Садр в интервью телеканалу "Аль-Хадат".

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

В пятницу телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что услуги связи и интернета в секторе Газа были нарушены из-за масштабных израильских ударов по региону. В ответ на эту ситуацию ПНА изучает возможность использования искусственных спутников для восстановления связи. ПНА уже обратилось к Starlink и сотрудничает с международными и гуманитарными организациями, чтобы облегчить развертывание этого оборудования в Газе. Садр упомянул, что Starlink дал положительный ответ.

Кроме того, Палестина ведет переговоры с Египтом об облегчении транспортировки оборудования Starlink через контрольно-пропускной пункт Рафах, что еще больше активизирует усилия по восстановлению связи в регионе.

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