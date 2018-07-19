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Источник Правда.Ру

НАТО собирается заполучить в свои ряды все постсоветские республики

Мир

Российский экономист Михаил Делягин прокомментировал ситуацию с возможным вхождением в Североатлантический альянс Грузии и Украины. По его мнению, НАТО затягивает эти государства в свои ряды теми же способами, что и другие постсоветские страны.

НАТО собирается заполучить в свои ряды все постсоветские республики. 389812.jpeg
flickr.com

По словам Михаила Делягина, тезис о том, что НАТО не загоняет в свои ряды никого насильно, ложен. Международной клуб просто не оставляет европейским странам выбора. Например, для всех стран Восточной Европы обязательным условием при вхождении в Евросоюз с его обязательствами и кредитами было членство в Североатлантическом альянсе.

Делягин обратил внимание и на то, что и Грузия, и Украина стали мечтать о Западе после государственных переворотов. Так, в Тбилиси революция произошла в 2004 году, напоминает Делягин, а в Киеве — спустя 10 лет, в 2014. Российский экономист заявил, что происходит это следующим образом. Сначала представители НАТО совершают в стране государственный переворот, затем ставят на руководящие должности нужных им людей, а уже те люди делают то, для чего их и назначили — мешают самоидентификации страны и стремятся интегрировать ее на Запад.

Отметим, что Грузия близка к альянсу как никогда. То, что она рано или поздно войдет в НАТО — вопрос уже, судя по всему, решенный. С Украиной все гораздо сложнее. Здесь все в большой мере зависит, конечно, от самого Североатлантического альянса — Киев стоит лишь поманить пальцем.

Недавно президент Российской Федерации Владимир Путин предупредил о том, что последует за включением Украины и Грузии в Североатлантический альянс. В непрекращающемся продвижении НАТО к границам России Путин видит угрозу ее национальной безопасности. Российский лидер напомнил, что в далеком 1945-ом году международный альянс пообещал не продвигать свои границы восточнее Германии. Но, заметил Путин, нарушил свое же слово. И, по-видимому, намерен продолжить его нарушать. 

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