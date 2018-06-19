МИД России: Запад окружил РФ "колючей проволокой"

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в интервью финскому изданию поделилась своим мнением по поводу отношений России с Западом и результатов окончания Холодной войны между США и СССР.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Захарова заявила, что Россия всецело и полностью открыта для диалога и поддержания дипломатических отношений, в то время как Соединенные Штаты Америки и страны Евросоюза "окружили нас колючей проволокой". Захарова отметила, что Холодную войну никто не проигрывал, а решение поддержать и подкрепить дипотношения с Западом было вызвано тем, что Михаил Горбачев хотел положить конец этой самой войне. Но, по словам Марии Захаровой, Запад имел иную цель и придерживался другой точки зрения.

Захарова отдельно подчеркнула, что Москве не нужны прения с западными странами. В ответ же на вопрос о том, что зачем тогда Россия постоянно демонстрирует всему миру свое оружие, официальный представитель МИД заявила, что российское правительство заявляет, что не стоит даже и думать нападать на Российскую Федерацию. По мнению Захаровой, после того как во время Великой Отечественной войны страна потеряла около 20 миллионов человек, правительство РФ имеет право на такое поведение.

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook