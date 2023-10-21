В Швеции обсуждают возможность смены валюты на евро

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Шведы начали обсуждать плюсы перехода на евро после того, как шведская крона претерпела значительное падение с прошлого года, как сообщает Газета. Ru с ссылкой на агентство Bloomberg.

Фото: "Euro, dollars, rubles" by giocomai is marked with CC0 1.0.

По словам шведского экономиста Ларса Калмфорса, в последнее время его все чаще обращают с просьбой проанализировать возможность перейти с шведской кроны на евро, хотя ранее он не получал таких запросов с 2010 по 2022 год.

Единственная партия в парламенте, которая настаивает на переходе на евро, — либералы, как сообщает Bloomberg. Приверженцы этой идеи активизировались после того, как Швеция отказалась от своей давней политики военного нейтралитета и начала стремиться к вступлению в НАТО.

Эксперты отмечают, что ослабление кроны связано с долгосрочной "мягкой политикой центрального банка" королевства, но при этом предупреждают о возможных новых рисках для шведской экономики при переходе на евро.

Евро уже используется в 20 из 27 стран Евросоюза. В начале 2000-х годов в Швеции прошёл референдум, на котором страна решила не переходить на евро. Согласно опросу газеты Dagens Industri, 6 из 10 руководителей крупнейших шведских компаний выразили желание видеть Швецию на единой европейской валюте.