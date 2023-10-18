Самолёт "Судного дня" сопровождает борт президента США Джо Байдена в Израиль. Борт Boeing E-4B, 92-900 сопровождает политиков высшего эшелона власти на случай начала ядерной войны.
Судя по данным Globe.adsbexchange, борт Байдена сопровождают "не в упор", однако на достаточно близком расстоянии.
Ранее президент Америки сообщил о том, что прибудет в Израиль 18 октября, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию на Ближнем Востоке.
Самолёты "Судного дня" представляют собой воздушные командные центры, предназначенные для использования президентом, министром обороны и другими высшими военными руководителями США в случае начала ядерной войны.
Суда обеспечивают возможность управления ядерными силами и нанесения ядерных ударов по любой стране в мире, даже при разрушении или повреждении наземных структур управления.
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